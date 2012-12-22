Вторник в Челябинской области будет теплым с небольшими дождями и грозами

Во вторник, 28 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 17 градусов, влажность воздуха 39%, ветер южный 2-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов. По области – плюс 23-28 градусов. Ночью – плюс 9-14 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 27 минут, заход - в 21 час 18 минут. Долгота светового дня – 16 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом - запахло теплом»; «На Пахома тепло - все лето теплое». Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.