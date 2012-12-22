Среда в Челябинской области будет теплой, местами дожди

В среду, 29 мая, в Челябинской области ожидается теплая погода, местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В Челябинске преимущественно без осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 18 градусов, влажность воздуха 53%, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 27 градусов. Ночью – плюс 7-12 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днём отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба. В течение дня атмосферное давление существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 18 минут. Долгота светового дня – 16 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Федор Житник.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.