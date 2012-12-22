Четверг в Челябинской области жаркий и без осадков

Сегодня, 30 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 48%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 19-24 градуса, в южных районах – до плюс 27 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 56 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Также в этот день почитали святого Андроника - или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло».

Именины в этот день: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.