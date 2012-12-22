Последний день календарной весны жаркий с дождями, грозами, ветром и градом

В последний день календарной весны, 31 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в горах до умеренных, грозы, град.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 21 градус, влажность воздуха 60%, ветер северо-западный 1-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно в течение дня атмосферное давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 58 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 31 мая Федот Овсяник, Семь дев. На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Именины в этот день: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор,