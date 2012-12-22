Первые дни лета в Челябинской области будут жаркими

В первые два дня лета, первого и второго июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода с дождями, грозами, порывистым ветром. В воскресенье с северной половины в регион начнет заходить прохладный воздух.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, в воскресенье – до плюс 23-28 градусов в северных районах – плюс 18-23 градуса. Ночью – до плюс 11-17 градусов.

Ветер северны1й с переходом на западный и северо-западный 4-9 метров в секунду, днем в воскресенье порывы 13-18 метров в секунду.

Дожди, грозы и порывистый ветер могут вызвать дискомфорт у людей с заболеваниями сердца и сосудов, суставов и позвоночника. Часто обостряются заболевания бронхов и легких. У людей с неустойчивой психикой может возникать тревожно-депрессивное состояние, нарушение сна.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба. В течение выходных оно несущественно понизится.

В народной традиции в субботу День Ивана Долгого. Это средний срок окончания заморозков на почве. Раннее цветение красного клевера. Посев в грунт семян огурцов, кабачков, фасоли, бобов, кукурузы; посев зимней черной редьки, цветной капусты. 1-12 июня - высадка в грунт всей рассады помидоров, перца, кабачков, патиссонов, огурцов, тыквы, дыни, арбузов. Но лучше закрывать их на ночь из-за холодов.

Примечали, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой.

Второго июня по народному календарю Фалалей Грядочник. Говорили, пришел Фалалей - досевай огурцы скорей. Считалось, что первую посадку огурцов никто не должен видеть, скрывали первую грядку и первый выросший огурец. Обычно первый-огурец зарывали в землю, как бы принося в жертву покровителям огородов святым Филиппу и Фалалею. Если это выполнить, тогда будут расти и другие огурцы.

Именинники: Александр, Алексей, Тимофей, Фалалей. Алексей с греческого – «защитник, помощь».