Понедельник в Челябинской области будет жарким и ветреным

В понедельник, 3 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, преимущественно без осадков.В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 11 градусов, влажность воздуха 65%, ветер южный 2 метра в секунду, отдельные порывы до 6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов. По области – плюс 23-28 градусов, в южных районах столбик термометра поднимется до отметки плюс 31 градус. Ночью – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах –плюс 2-7 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10метров в секунду, отдельные порывы до 14метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 4 часов 21 минуту, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 17 часов 5 минут. Новолуние.

По народному календарю – Оленин день.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Именины в этот день: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.