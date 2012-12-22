Вторник ожидается прохладным и ветреным с дождями и грозами

Во вторник, 4 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 18 градусов, влажность воздуха 74%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов. На юге региона столбик термометра поднимется до отметки плюс 22 градуса. В северных районах области будет прохладнее – до плюс 9 градусов.

Ветер в ночные часы южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют, что ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 9-14 метров в секунду, отдельные порывы его будут достигать 19-24 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В течение суток давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 17 часов 12 минут. Новолуние.

По народному календарю – Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.