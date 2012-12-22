Среда в Челябинской области прохладная, ветреная и с дождями

В среду, 5 июня, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. На большей части территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 12-14 градусов, влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 11-16 градусов. Ночью – плюс 5-10 градусов.

Ветер северо-западный 9-14метров в секунду, отдельные порывы 22-27метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 19 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня – 17 часов 9 минут. Луна растущая, первая четверть.

По народному календарю – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.