В четверг в Челябинской области потеплеет, ветрено с дождями

В четверг, 6 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске температура воздуха +13 градусов, влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4-8 м/с, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Днем потеплеет до 20-ти градусов. В течение дня атмосферное давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Считалось, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». Для наших предков шиповник считался символом красоты и молодости, олицетворял собой настоящую любовь.

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

В церкви 6 июня почитают память Симеона Столпника, чудотворца, который известен тем, что в течение 45 лет жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии. В это время цветут яблони, нужно подкармливать зольной водой растущие лилии. Производится раскипировка однолетних растений.