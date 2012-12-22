В пятницу в Челябинской области пасмурно и без осадков

Сегодня, седьмого июня, в Челябинской области ожидается теплая, но пасмурная погода, преимущественно без осадков.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 19-24 градуса, в южных районах – до плюс 27 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов.

По народному календарю седьмого июня отмечается день памяти священномучеников Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям».

В этот день наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.