В выходные в Челябинской области тепло, небольшие дожди

В субботу, восьмого июня, в Челябинской области ожидается теплая погода. В дневные часы по прогнозам синоптиков воздух прогреется до плюс 20 градусов. Весь день будет облачным. Без осадков.

Геомагнитное поле в субботу будет неустойчивым. Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 20 градусов, ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Световой день восьмого июня продлится 17 часов 14 минут.

Народный прогноз погоды: 8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

В воскресенье, девятого июня в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ожидается пасмурная погода, во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов, будет дуть северо-западный ветер до 11 метров в секунду, местами до 15-ти. Геомагнитных возмущений не ожидается.

По народному календарю в этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев - к хорошей погоде.