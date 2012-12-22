В понедельник в Челябинскую область вернется жара

Первый день рабочей недели порадует южноуральцев солнцем и теплой погодой.

Девятого июня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 27-28 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый – около 5-6 метров в секунду.

Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник. В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, и оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они рассердятся и высушат поля. Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку. Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

Именины в этот день празднуют Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.