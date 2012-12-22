Во вторник в Челябинской области жара и грозы

Во вторник, 11 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут дожди, местами грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 22 градуса, влажность воздуха 65%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов. В ночные часы – плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, к концу дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 33 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Феодосья Колосятница.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.