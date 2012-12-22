День России Челябинская область встретит жарой и дождями

В среду, 12 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 20 градусов, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в горах – до плюс 21 градуса. В ночные часы – плюс 12-17 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 20 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».

Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.