Пятница в Челябинской области будет дождливой, но теплой

В пятницу, 28 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 13 градусов, влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус. По области – плюс 18-23 градуса. В ночные часы – плюс 7-12 градусов, в горах – до плюс 4 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 16 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 22 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – День Фита.

Крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

Именины в этот день: Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.