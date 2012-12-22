В выходные в Челябинскую область вернется жара

В предстоящие выходные, 29 и 30 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 22-27 градусов, на юге – до плюс 31 градуса. В воскресенье – плюс 27-32 градуса. В ночные часы – плюс 12-17 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы нормы – 740 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 739 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

29 июня по народному календарю Тихон Тихий.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.

Именины в этот день: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня - Мануйло и Савелий.

В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.