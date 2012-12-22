В понедельник в Челябинской области грозы с градом

В понедельник, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град. В крайних южных районах области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 18 градусов, влажность воздуха 52%, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в горах - плюс 20-25 градусов. Ночью – плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 16-21 метра в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 19 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня - 17 часов 20 минут. Луна убывающая. Завтра новолуние

По народному календарю сегодня Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!».

Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям - скоро дождь, а если сидят на стенках - к сильной жаре. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.