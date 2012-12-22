Во вторник в Челябинской области дожди и грозы

Во вторник, 2 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 86%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге – до плюс 23 градусов. Ночью – плюс 11-16 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, на юге западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 13-18 метра в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 726 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 19 минут, заход - в 21 час 37 минут. Долгота светового дня - 17 часов 18 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Зосима Пчельник.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.