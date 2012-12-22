В среду в Челябинской области ожидаются сильные дожди

В среду, 3 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 16 градусов, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горах – до плюс 16 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 729 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 20 минут, заход - в 21 час 36 минут. Долгота светового дня - 17 часов 16 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Мефодий Перепелятник.

Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.