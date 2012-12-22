В четверг в Челябинской области тепло, небольшие дожди

В четверг, 4 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 18 градусов, влажность воздуха 78%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в горах – до плюс 20 градусов. Ночью – плюс 11-16 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 21 мину, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня - 17 часов 14 минут. Луна растущая.

По народному календарю Ульянов день.

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.