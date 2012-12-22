В пятницу в Челябинской области тепло, грозы

В пятницу, 5 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 29 градусов. Ночью – плюс 9-14 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 22 минуты, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня - 17 часов 13 минут. Луна растущая.

По народному календарю Евсеев день.

В народе называли именины Евсевия днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди.

На Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Именины в этот день: Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.