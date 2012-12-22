На Купалу в Челябинской области тепло, небольшие дожди и грозы
В предстоящие выходные, 6 и 7 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 20-25 градусов. В воскресенье – плюс 22-27 градусов, в горах – до плюс 19 градусов. В ночные часы – плюс 8-13 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная
6 июля по народному календарю Аграфена Купальница.
Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу.
Именины в этот день: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
7 июля - Иван Купала.
Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни.
Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным — ждали много грибов. Если выпадала сильная роса — это предвещало урожай огурцов.
Именины в этот день: Антон, Иван, Никита, Яков.