На Купалу в Челябинской области тепло, небольшие дожди и грозы

В предстоящие выходные, 6 и 7 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 20-25 градусов. В воскресенье – плюс 22-27 градусов, в горах – до плюс 19 градусов. В ночные часы – плюс 8-13 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

6 июля по народному календарю Аграфена Купальница.

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу.

Именины в этот день: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

7 июля - Иван Купала.

Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни.

Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным — ждали много грибов. Если выпадала сильная роса — это предвещало урожай огурцов.

Именины в этот день: Антон, Иван, Никита, Яков.