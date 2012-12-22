В Челябинской области грозы и град

В понедельник, 8 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 63%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 21-26 градусов, в горах – до плюс 16-21 градус. Ночью – плюс 9-14 градусов, в низинах – плюс 4-9 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду, днем при грозах 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 25 минут, заход - в 21 час 33 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю День Петра и Февронии.

С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней. «После Ивана не надо жупана», — говорили по этому поводу крестьяне (день Ивана Купалы празднуется накануне).

Именины в этот день: Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Фёдор.