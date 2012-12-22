В среду в Челябинской области жара, грозы и град

В среду, 9 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 18 градусов, влажность воздуха 61%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 26-31 градус, на юге – до плюс 34 градусов. Ночью – плюс 12-17 градусов, в низинах – до плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 метров в секунду, отдельные порывы 10-15 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 27 минут, заход - в 21 час 31 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 4 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Крапивное заговенье.

Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август — упадет по два», — и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать — это означало, что зима наступит рано.

Именины в этот день: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.