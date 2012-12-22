В четверг в Челябинской области ожидаются сильные дожди

В четверг, 11 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, в западных районах до сильных, в отдельных районах грозы, град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 89%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 26-31 градус, в горах – до плюс 22 градусов. Ночью – плюс 15-20 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 28 минут, заход - в 21 час 30 минут. Долгота светового дня - 17 часов 2 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Крапивное заговенье.

Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август — упадет по два», — и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать — это означало, что зима наступит рано.

Именины в этот день: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.