Пятница в Челябинской области будет жаркой

В пятницу, 12 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 22 градуса, влажность воздуха 56%, ветер восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 29-34 градуса, в горах – до плюс 24 градусов. Ночью – плюс 12-17 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 29 минут, заход - в 21 час 29 минут. Долгота светового дня - 17 часов. Луна растущая.

По народному календарю Петров день, Петры-Павлы.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

Именины в этот день: Григорий, Павел, Петр.