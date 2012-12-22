В выходные в Челябинской области зной под сорок

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на севере до умеренных, грозы. В южных и восточных районах области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 36-39 градусов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 29-34 градуса, на юге – до плюс 39 градусов. В воскресенье – плюс 32-37 градуса, в горах – плюс 25-30 градусов. В ночные часы – плюс 15-20 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 735 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

13 июля по народному календарю Двенадцать апостолов.

Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

Именины в этот день: Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.

14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Козьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.

Именины в этот день: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.