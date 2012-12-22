В понедельник в Челябинской области жара, грозы и град

В понедельник, 15 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, на западе до сильных, в отдельных районах грозы, град, местами крупный.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 23 градуса, влажность воздуха 53%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 31-33 градуса, по области – плюс 28-33, на юге - до плюс 37 градусов, в горах - до плюс 25 градусов. Ночью – плюс 17-22 градуса, в горах и низинах – до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, при грозе отдельные порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 33 минуты, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 16 часов 52 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Берегиня.

В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима будут ранними.

Именины в этот день: Арсений, Фотий.