Вторник на Южном Урале будет жарким, кратковременные дожди

Во вторник, 16 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 58%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 24-28 градусов. Ночью – плюс 15-20 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 35 минут, заход - в 21 час 24 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю Мокий и Марк, Стожары.

В деревнях в это время продолжался сенокос, но с этим делом нужно было торопиться: если не успеть до периода дождей — запасти достаточно корма на зиму не получится. В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», — говорили люди. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.