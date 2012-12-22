В среду в Челябинской области сохранится жаркая погода

В среду, 17 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 67%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 24-29 градусов. Ночью – плюс 11-16 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 36 минут, заход - в 21 час 23 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 47 минут. Полнолуние.

По народному календарю Андрей Налива.

Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливаются озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», — замечали люди. Если в этот день шел дождь, его называли «андреевским». По погоде судили: «Каков Андрей Налива — таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.

Именины в этот день: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.