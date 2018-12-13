Юных челябинцев ждут космические приключения

В Челябинске в понедельник, 17 декабря, начинаются мастер-классы, утренники, спектакли и представления, посвященные празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова. Мероприятия пройдут в детских библиотеках, театрах, дворцах культуры и парках, причем большинство из них можно посетить бесплатно.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, совместно с подведомственными учреждениями культуры подготовлен ряд спектаклей. В киноцентре «Театр+кино» ребятам покажут «Кракатук». Театр песочной живописи и теней «Скарабей» готовит мультимедийное представление «Космические приключения в Новый Год» и «Калейдоскоп сказок». «Новый художественный театр» приглашает на «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей».

Несколько мероприятий пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. В субботу, 22 декабря, там состоится праздничное мероприятие и подведение итогов конкурса елочной игрушки «Уральская матрешка», 29 декабря - музыкальная дискотека на катке «Навстречу Новому году», а шестого января состоится рождественская дискотека на льду.

С 26 по 29 декабря в парке «Металлург» имени Тищенко пройдут новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. А 29 и 30 декабря в «Саду Победы» будет работать приемная Деда Мороза.

В январские каникулы челябинцев также ждет масса увлекательных событий. С афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.