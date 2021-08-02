В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта
02.08.2021
Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор
02.08.2021
В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия
02.08.2021
Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров
02.08.2021
В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
02.08.2021
Челябинец, не желавший платить алименты, угрожал приставам собакой
02.08.2021
Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска
02.08.2021
Челябинцы жалуются властям на подключение незаконных ларьков к электричеству в их домах
02.08.2021
Котова: Это не мэрия не дорабатывает, а управляющие компании
02.08.2021
За неделю в Челябинской области ковид оборвал жизни 16 человек
02.08.2021
В Металлургическом районе Челябинска подрядчик срывает сроки благоустройства сквера
02.08.2021
В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
В Челябинске в ДТП пострадал мотоциклист
02.08.2021
В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
02.08.2021
В Магнитогорске состоялся турнир в память о погибших бойцах ОМОНа в ходе теракта в Аргуне
02.08.2021
Исторический музей Южного Урала приглашает к участию в конференции на выставке «Грани.Out»
02.08.2021
Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество
02.08.2021
Всем носить маски: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
02.08.2021
В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное
02.08.2021
В Брединском районе найден потерявшийся накануне шестилетний мальчик
02.08.2021
В Саду Победы наградили победителей городского фотоконкурса «Мы – челябинцы»
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
В Брединском районе пропал шестилетний ребенок
02.08.2021
В понедельник в Челябинской области – ясно, жарко и ветрено
01.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе августа
01.08.2021
Православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского
01.08.2021
Каким будет август 2021 года в Челябинской области
01.08.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч
01.08.2021
В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы
01.08.2021
На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ
31.07.2021
На Южный Урал вернулась жара и задержится на 5-6 дней
31.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида
31.07.2021
В выходные в Челябинской области жара, дожди и грозы
30.07.2021
В августе пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека
30.07.2021
Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды
30.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области
30.07.2021
В Челябинске на улице Цвиллинга ограничат движение автомобилей
30.07.2021
В суд направили дело водителя Lexus, который насмерть сбил челябинца
30.07.2021
В Челябинской области выросло количество отравлений наркотиками и спиртным
30.07.2021
В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело
30.07.2021
Челябинская область готовится к приезду Владимира Путина
30.07.2021
Беременные жительницы Миасса пожаловались на невозможность помыться в городском роддоме
30.07.2021
Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, сдержал слово и навел красоту в Советском районе
30.07.2021
Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала
30.07.2021
По-русски не говорил: в Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков
30.07.2021
Парк Гагарина ждет советов от челябинцев, как избавиться от очередей за бесплатными билетами
30.07.2021
Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции
30.07.2021
На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения
30.07.2021
Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года
30.07.2021
Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках
30.07.2021
С праздником, железнодорожники!
30.07.2021
У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей
30.07.2021
В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты
30.07.2021
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- следующая ›
- последняя »