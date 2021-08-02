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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество

В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Розинского городского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область) жалу
Общество

Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области совместно с полицией  Челябинска  пр
Происшествия

В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области волонтеры Общероссийского народного фронта подготовили к новому учебному го
Общество

Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Происшествия

В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество

Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Происшествия

Челябинец, не желавший платить алименты, угрожал приставам собакой

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчики, ремонтирующие трамвайные переезды в Челябинске, сталкиваются с большой проблемой – кр
Общество

Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска сообщают в городскую администрацию о фактах подключения нестационарных торговых
Общество

Челябинцы жалуются властям на подключение незаконных ларьков к электричеству в их домах

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась обвинениями в адрес администрации и призвала челябинц
Общество

Котова: Это не мэрия не дорабатывает, а управляющие компании

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 16 жителей, у которых была подтверждена коро
Общество

За неделю в Челябинской области ковид оборвал жизни 16 человек

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчик срывает сроки благоустройства сквера в Металлургическом районе Челябинска. Готовность о
Общество

В Металлургическом районе Челябинска подрядчик срывает сроки благоустройства сквера

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, второго августа, в администрации Верхнего Уфалея (Челябинская область) приостанов
Общество

В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Для женской ватерпольной сборной России, в составе которой выступают три игрока команды «Динамо-У
Спорт

В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией

02.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске водитель иномарки сбил мотоциклиста. Он госпитализирован. Авария произошла
Происшествия

В Челябинске в ДТП пострадал мотоциклист

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в национальном парке «Таганай» сотрудники двух компаний убрали отходы на од
Среда обитания

В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся первый в регионе турнир по тактической борьбе сме
Спорт

В Магнитогорске состоялся турнир в память о погибших бойцах ОМОНа в ходе теракта в Аргуне

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открыт прием заявок на участие в о
Культура

Исторический музей Южного Урала приглашает к участию в конференции на выставке «Грани.Out»

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье жилье было унич
Общество

Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, второго августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска была озвучена информ
Общество

Всем носить маски: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап турнира по водному поло среди женских кома
Спорт

Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области памятник природы озеро Подборное арендаторы закрыли для посещения. По сообщ
Среда обитания

В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Брединском районе (Челябинская область) найден шестилетний мальчик, который в воскресенье, перв
Происшествия

В Брединском районе найден потерявшийся накануне шестилетний мальчик

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Саду Победы южноуральской столицы состоялось награждение победителей
Культура

В Саду Победы наградили победителей городского фотоконкурса «Мы – челябинцы»

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, второго августа, родители школьников и несовершеннолетних студентов начнут получа
Федерация

Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Брединском муниципальном районе (Челябинская область) пропал шестилетний Сергей Шугаипов.
Происшествия

В Брединском районе пропал шестилетний ребенок

02.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, второго августа, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, преимущ
Погода

В понедельник в Челябинской области – ясно, жарко и ветрено

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе августа (пополняе
Общество

Анонсы событий и мероприятий на второе августа

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, первого августа, православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Сераф
Общество

Православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начало завершающего месяца лета – августа – обещает быть жарким, остальная часть месяца – теплой,
Среда обитания

Каким будет август 2021 года в Челябинской области

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области начала пандемии лабораторно подтверждено 75 тысяч 309 случаев коронавирусно
Общество

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу вечером, 31 июля, в Челябинске водитель иномарки не справился с управлением и врезался
Происшествия

В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы

01.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 31 июля 2021 года, на территории Карагайского заказника – особо охраняемая природная т
Среда обитания

На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ

31.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории Челябинской области установилась жаркая погода, которая продержится до следующей пя
Среда обитания

 На Южный Урал вернулась жара и задержится на 5-6 дней

31.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 18 челов
Общество

В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида

31.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие выходные, 31 июля и первого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, м
Погода

В выходные в Челябинской области жара, дожди и грозы

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека, который е
Общество

В августе пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня на Южно-Уральской магистрали состоялось торжественное собрание в честь Дня железнодорожни
Общество

Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий мероприятий на 31 июля – первое августа.
Общество

Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 31 июля – первое августа. 31
Культура

Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с первого по 27 августа пройдет фестиваль граффити «Наш MURAL». Для создани
Общество

Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области

30.07.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Цвиллинга ограничат движение автомобилей.
Общество

В Челябинске на улице Цвиллинга ограничат движение автомобилей

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего водителя автомобил
Происшествия

В суд направили дело водителя Lexus, который насмерть сбил челябинца

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило, что отравление наркотиками занимает
Общество

В Челябинской области выросло количество отравлений наркотиками и спиртным

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) в отношении матери, которая оставила 10-месячного ребенка одного
Происшествия

В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область готовится к визиту в регион президента Российской Федерации Владимира
Общество

Челябинская область готовится к приезду Владимира Путина

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественная организация «Гражданский патруль» (Миасс, Челябинская область) заявила, что в родиль
Общество

Беременные жительницы Миасса пожаловались на невозможность помыться в городском роддоме

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский бизнесмен, летом 2020-го года укравший 47 метров свежевысаженного на улице Лесопарков
Общество

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, сдержал слово и навел красоту в Советском районе

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области стали активнее покупать садовые участки и дачные дома за счет средств
Общество

Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские полицейские задержали иностранного гражданина, пытавшегося сбыть на территории города
Происшествия

По-русски не говорил: в Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска пожаловались в социальных сетях на очереди за бесплатными билетами на аттракцио
Общество

Парк Гагарина ждет советов от челябинцев, как избавиться от очередей за бесплатными билетами

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Двух девочек, жительниц южноуральской столицы, высадили из электрички на безлюдной станции под Че
Происшествия

Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения.
Общество

На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В августе в Челябинской области ожидается свадебный бум. Об этом сообщает госкомитет по делам ЗАГ
Общество

Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали двоих мужчин,
Происшествия

Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшее воскресенье, первого августа, работники железной дороги отметят свой профессиональный
Общество

С праздником, железнодорожники!

30.07.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) после прокурорской проверки на многодетную мать, которая не пуск
Происшествия

У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ей в этом году исполнилось восемьдесят шесть. В таком возрасте женщин часто называют бабушками-ст
Общество

Партнёр по танцам

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Доходы жителей России растут по всем показателям. В Контрольно-счетной палате Челябинской области
Общество

В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты

30.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские Карталов (Челябинская область) установили подозреваемую в краже денег у пенсионерки.
Происшествия

В Карталах почтальон обкрадывала пенсионерку, доверившую ей оплату коммуналки

30.07.2021

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Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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02.08.2021 13:31

В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта

02.08.2021 13:24

Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор

02.08.2021 13:11

В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия

02.08.2021 13:02

Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров

02.08.2021 12:55

В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси

02.08.2021 12:37

Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской

02.08.2021 12:35

Челябинец, не желавший платить алименты, угрожал приставам собакой

02.08.2021 12:12

Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска

02.08.2021 11:51

Челябинцы жалуются властям на подключение незаконных ларьков к электричеству в их домах

02.08.2021 11:32

Котова: Это не мэрия не дорабатывает, а управляющие компании

02.08.2021 11:31

За неделю в Челябинской области ковид оборвал жизни 16 человек

02.08.2021 11:31

В Металлургическом районе Челябинска подрядчик срывает сроки благоустройства сквера

02.08.2021 11:19

В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке

02.08.2021 11:15

В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией

02.08.2021 11:02

В Челябинске в ДТП пострадал мотоциклист

02.08.2021 10:57

В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп

02.08.2021 10:53

В Магнитогорске состоялся турнир в память о погибших бойцах ОМОНа в ходе теракта в Аргуне

02.08.2021 10:47

Исторический музей Южного Урала приглашает к участию в конференции на выставке «Грани.Out»

02.08.2021 10:40

Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество

02.08.2021 10:39

Всем носить маски: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

02.08.2021 10:36

Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр

02.08.2021 10:33

В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное

02.08.2021 09:59

В Брединском районе найден потерявшийся накануне шестилетний мальчик

02.08.2021 09:41

В Саду Победы наградили победителей городского фотоконкурса «Мы – челябинцы»

02.08.2021 09:21

Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе

02.08.2021 00:20

В Брединском районе пропал шестилетний ребенок

01.08.2021 22:08

В понедельник в Челябинской области – ясно, жарко и ветрено

01.08.2021 21:44

Анонсы событий и мероприятий на второе августа

01.08.2021 17:44

Православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского

01.08.2021 16:20

Каким будет август 2021 года в Челябинской области

01.08.2021 14:52

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч

01.08.2021 14:30

В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы

31.07.2021 20:41

На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ

31.07.2021 20:15

 На Южный Урал вернулась жара и задержится на 5-6 дней

31.07.2021 11:25

В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида

30.07.2021 19:19

В выходные в Челябинской области жара, дожди и грозы

30.07.2021 18:46

В августе пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека

30.07.2021 18:37

Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды

30.07.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа

30.07.2021 18:03

Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа

30.07.2021 18:02

Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области

30.07.2021 17:57

В Челябинске на улице Цвиллинга ограничат движение автомобилей

30.07.2021 17:53

В суд направили дело водителя Lexus, который насмерть сбил челябинца

30.07.2021 17:51

В Челябинской области выросло количество отравлений наркотиками и спиртным

30.07.2021 17:27

В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело

30.07.2021 17:01

Челябинская область готовится к приезду Владимира Путина

30.07.2021 16:50

Беременные жительницы Миасса пожаловались на невозможность помыться в городском роддоме

30.07.2021 16:15

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, сдержал слово и навел красоту в Советском районе

30.07.2021 15:35

Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала

30.07.2021 15:20

По-русски не говорил: в Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков

30.07.2021 15:17

Парк Гагарина ждет советов от челябинцев, как избавиться от очередей за бесплатными билетами

30.07.2021 15:15

Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции

30.07.2021 15:06

На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения

30.07.2021 14:49

Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года

30.07.2021 14:37

Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках

30.07.2021 13:12

С праздником, железнодорожники!

30.07.2021 13:10

У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей

30.07.2021 12:52

Партнёр по танцам

30.07.2021 12:35

В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты

30.07.2021 12:05

В Карталах почтальон обкрадывала пенсионерку, доверившую ей оплату коммуналки

30.07.2021 12:00

Семьи школьниц из Сатки, пожаривших сосиски на Вечном огне, заплатили штрафы

30.07.2021 11:46

«Пятёрочка» рассказала о самых востребованных товарах в экспресс-доставке

30.07.2021 11:41

Благодаря сотрудникам ФСБ осужден лидер межрегиональной преступной наркогруппировки

30.07.2021 11:40

В Челябинской области открывают еще две ковидные базы

30.07.2021 11:35

«ММК-УГОЛЬ» ввел в эксплуатацию новые очистные сооружения на шахте «Чертинская-Коксовая»

30.07.2021 11:26

Челябинец, вернувший 697 тысяч после ареста Audi, нашел плюсы в ситуации

30.07.2021 11:22

За сутки ковид оборвал жизни 16 южноуральцев

30.07.2021 11:09

Депутат Мухометьярова: Коронавирус добрался и до детей, а педиатры ничем не защищены

30.07.2021 11:00

ММК развивает сотрудничество с Объединенной машиностроительной группой

30.07.2021 10:52

Благоустройство сквера в челябинском поселке вышло на финишную прямую

30.07.2021 10:39

На Олимпиаде златоустовские ватерполистки сыграют с лучшей командой мира

30.07.2021 10:31

С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году

30.07.2021 10:13

Южноуральцы получили 60 тысяч уведомлений об отключении света за долги

30.07.2021 10:10

На дело - с ребенком: в Челябинске задержана закладчица

30.07.2021 09:44

В Карабаше – режим «черного неба»

30.07.2021 09:39

В пятницу в Челябинской области дожди, грозы и град

30.07.2021 09:31

Кто может уйти на пенсию досрочно

30.07.2021 09:26

«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения

29.07.2021 18:42

В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь

29.07.2021 18:20

Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов

29.07.2021 17:26

Команда вежливых людей приглашает южноуральцев вступить в ряды резервистов

29.07.2021 17:09

Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками

29.07.2021 17:00

В Челябинске построят новый мост через Миасс, мнения горожан разделились

29.07.2021 16:40

Анонсы событий и мероприятий на 30 июля

29.07.2021 16:38

Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта

29.07.2021 16:34

УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО

29.07.2021 16:28

В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества

29.07.2021 16:10

Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения

29.07.2021 15:54

В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП

29.07.2021 15:47

«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения

29.07.2021 15:46

В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»

29.07.2021 15:35

Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области

29.07.2021 15:09

Штормовое предупреждения для южноуральцев на 30 июля

29.07.2021 15:02

Представители ЮУТПП стали участниками международного форума в Татарстане

29.07.2021 14:46

В школах Челябинской области появятся психолого-педагогические классы

29.07.2021 13:44

В Челябинской области в районах, пострадавших от огня, откроют пожарные части

29.07.2021 13:39

Ребенок, заболевший ковидом в «Солнечном», вывезен из лагеря, остальные продолжают отдыхать

29.07.2021 12:39

Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»

29.07.2021 12:24

Челябинская область продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев ковида за сутки

29.07.2021 12:10

В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей