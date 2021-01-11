АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство

Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») наращивает мощности и модернизирует производство. На обогатительной фабрике АГК переработали 10 миллионов тонн руды.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, на момент запуска фабрики в 2001 году ее мощности по переработке сырья не превышали 400 тысяч тонн в год, что соответствовало объему добычи на основной рудной базе предприятия - Александринском месторождении медно-цинковых руд (Нагайбакский район, Челябинская область). Но уже в 2011 году в связи с освоением месторождение «Чебачье» (Верхнеуральский район, Челябинская область) фабрику начали реконструировать.

Благодаря начатой модернизации технологический процесс адаптировали к переработке руды с другого месторождения, а мощности по обогащению увеличили в два раза: до 800 тысяч тонн в год. Также в рамках реконструкции увеличили площадь главного корпуса обогащения и создали открытый склад руды для хранения запасов сырья. Работы велись без остановки основного производства и завершилась в 2014 году. В 2016 году рудник «Чебачий» вышел на проектную мощность добычи 800 тысяч тонн руды в год.

Сейчас основные добычные работы ведутся на трех горизонтах рудника: 335, 365 и 400 метров. Продолжаются работы по разработке самого нижнего горизонта, который расположен на глубине 420 метров. Его утвержденные запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом горизонте рудника «Чебачий» планируют в 2022 году.

Предприятие продолжает планомерное обновление производственных мощностей и улучшает качество выпускаемой продукции. Одно из последних новшеств – установка горизонтальных фильтр-прессов на линиях медной и цинковой флотации.

Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») учреждена в 1995 году. Специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд с производством медного и цинкового концентратов. Компания является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысячи тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.