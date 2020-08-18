Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России

В августе в России стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. С 21 по 28 августа 2020 года до 15 тысяч рублей в виде кэшбэка можно вернуть за оплату туров и гостиничных услуг по России картой «Мир».

При этом с 14 по 28 августа 2020 года карта «Мир» выпускается без взимания комиссии за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия.

Оформить карту можно в офисах Ак Барс Банка.

Для возврата части потраченных средств необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» .

В акцию включены пакетные туры и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно, сроком не менее 5 дней 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей.