Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России
В августе в России стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. С 21 по 28 августа 2020 года до 15 тысяч рублей в виде кэшбэка можно вернуть за оплату туров и гостиничных услуг по России картой «Мир».
При этом с 14 по 28 августа 2020 года карта «Мир» выпускается без взимания комиссии за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия.
Оформить карту можно в офисах Ак Барс Банка.
Для возврата части потраченных средств необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» .
В акцию включены пакетные туры и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно, сроком не менее 5 дней 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей.
ПАО "АК БАРС" БАНК Ген.лицензия ЦБ РФ #2590 от 12.08.2015
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