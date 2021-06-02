Акционеры ММК избрали новый Совет директоров комбината

Собрание акционеров Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) путем заочного голосования избрало Совет директоров ПАО «ММК», в который вошли Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ММК), Сергей Ушаков (заместитель гендиректора комбината по продажам), Андрей Ерёмин (директор по экономике ПАО «ММК»), Ольга Рашникова.

Кроме того, в состав Совета директоров вошли пять директоров, соответствующие (на момент выдвижения) критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованными Банком России, и правилами листинга ПАО «Московская Биржа».

Это Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Корн Ферри»); Тав Морган (директор департамента филиала компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед»); Рашид Рустам оглы Исмаилов (президент ПАО «ВымпелКом»); Ольга Наумова (генеральный директор ООО «Восточные розничные сети», генеральный директор «ЛОРУС ЭС СИ ЭМ» (Москва, Россия); Михаил Осеевский (президент ПАО «Ростелеком»).

Акционеры ММК утвердили также аудитора Магнитогорского металлургического комбината - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», а также размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 годах (в размере 120-ти миллионов рублей).

Кроме того, на годовом общем собрании акционеров («ГОСА»), которое состоялось в форме заочного голосования 28-го мая, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», один из крупнейших мировых производителей стали, утвердило интегрированный годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ММК за 2020 год, а также приняло решение о выплате дивидендов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», по результатам четвертого квартала прошлого года дивиденды будут выплачены в размере 0,945 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Также было принято решение выплатить дивиденды по результатам первого квартала текущего года в размере 1,795 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам четвертого квартала 2020-го года и первого квартала 2021-го года, - 17-е июня.