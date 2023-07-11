Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая проходила в Екатеринбурге 10-11 июля, подписал ряд соглашений о взаимодействии правительства региона с реализующими знаковые инвестпроекты предприятиями.

Алексей Текслер констатировал, что на «Иннопроме» было заявлено много интересных проектов.

«Будем помогать им и продвигать. Интерес большой, а наш регион - сегодня один из лидеров по росту промышленности в стране», - резюмировал губернатор, отметивший, что «Иннопром» - это хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами.

Отметим, Челябинская область вошла в ТОП-20 регионов РФ с эффективной реализацией промышленной политики - рейтинг был презентован на «Иннопроме». Рост индекса промпроизводства в регионе составляет 9,1 процента, обрабатывающих отраслей промышленности - 11,6 процента, что является хорошим показателем.

«Это серьезный рост – выше, чем в среднем по стране. Движемся активно и планируем это делать дальше. Серьезную поддержку оказывает федеральный центр. В прошлом году нашим проектам по линии минпромторга была оказана поддержка более чем на девять миллиардов рублей. В этом году, я думаю, цифры увеличатся. Мы также активно работаем в рамках гособоронзаказа. А региональные меры поддержки уже сегодня превышают полтора миллиарда рублей», - отметил Алексей Текслер.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, данный рейтинг - не просто способ определить самых лучших в реализации промышленной политики.

«Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику», - отметил вице-премьер.

На «Иннопроме» Денис Мантуров посетил стенд Челябинской области. Алексей Текслер представил министру актуальную разработку - лифт завода «ВИТЧЕЛ»: данное предприятие работает в Челябинске и на сегодняшний день является единственным заводом во всей России, выпускающим очень быстрые лифты (скорость их движения составляет четыре метра в секунду).

Во время работы на форуме в Екатеринбурге глава региона познакомился с уникальными разработками предприятий Южного Урала, обсудил возможности увеличения взаимного товарооборота и вопросы сотрудничества в сфере высшего образования с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Джеффом Макетука, обсудил ряд рабочих моментов с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко, пригласив его посетить Челябинскую область, принял участие во встрече представителей Клуба молодых промышленников (в него входят 18 предприятий Челябинской области) с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных.

В числе прочих Алексей Текслер оценил экспонаты стенда Миасского автомобильного завода «УРАЛ».

Это арктический автобус, предназначенный для развития инфраструктуры субъектов РФ с ограниченной транспортной доступностью, и электромобиль-мусоровоз «Урал».

«Осознавая потребности рынка, АЗ «УРАЛ» нацелен на обновление и расширение продуктовой линейки, среди которой и транспортные средства для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. На «арктический автобус» уже есть первые заказчики. Параллельно мы работаем над созданием арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем, презентация которого планируется на начало 2024 года», - рассказал генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

В присутствии Алексея Текслера на «Иннопроме-2023» соглашение о взаимодействии в производстве гусеничного трактора Беларус-2103 в Челябинске заключили ООО «ПК «ЧТЗ» и ОАО «МТЗ».

«Важное соглашение - наш Челябинский тракторный завод вместе с Минским тракторным заводом будут работать над новыми моделями тракторов на ЧТЗ», - отметил Алексей Текслер, подчеркнувший, что «Иннопром-2023», несомненно, удался.