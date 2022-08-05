Алексей Текслер: Основная задача – это активизация экономической жизни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде президента РФ в УрФО Владимире Якушеве, прошедшем совместно с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Мероприятие было посвящено актуальным задачам и реализуемым мерам поддержки экономики.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на совещании Алексей Текслер доложил, что ситуация в экономике Челябинской области остаётся стабильной.

«Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах. «В регионе фиксируется рекордно низкий коэффициент безработицы, но мы понимаем, что расслабляться нельзя. В регионе сохраняется рост зарплат. За первое полугодие он выше, чем по стране в целом. В продолжение этого тренда также подтягиваются и среднедушевые доходы населения в целом. Несмотря на беспокойство по отдельным отраслям, будем в этом направлении работать и дальше. Для нас это один из ключевых показателей», -сказал губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что растет индекс производства продукции сельского хозяйства. Приняты и реализуются два пакета антисанкционных мер, включающие в себя 54 мероприятия по направлениям поддержки малого и среднего бизнеса, роста инвестиций, стабилизации ситуации на рынке труда, АПК, строительной сферы, IT. Из них 44 меры уже выполнены.

По словам губернатора, регионы УрФО - ключевые для страны по большинству направлений.

«Сегодня необходима активизация экономической жизни. Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов. Нужно как минимум сохранять расходы, при этом индексировать их на уровень инфляции. В первую очередь я говорю о бюджетных расходах капитального характера. Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области также озвучил некоторые предложения, которые должны помочь поддержать экономику.

По его словам, необходимо увеличивать объем предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, обеспечить индексацию межбюджетных трансфертов регионам, и прежде всего – дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, снижать ключевую ставку, поддержать спрос и запустить инвестиционный цикл и обеспечить донастройку налоговой системы под новые реалии.