Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкционных ограничений.

Предложения прозвучали на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики в период санкционного давления, которое прошло под руководством первого зампредседателя Правительства РФ Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Правительство РФ одобрило законопроект о переходном периоде по кредитам с плавающими ставками. Губернатор предложил применить схожие подходы к лизингу с плавающей ставкой.

«Есть большое количество обращений со стороны предприятий, регионов. Предлагаем применить схожие подходы к таким лизинговым договорам: ввести прямое регулирование, как по закону о плавающей ставке», - отметил губернатор.

С этого года заработали новые правила по НДПИ для коксующегося угля и руды, а также акцизы на жидкую сталь. Необходимо откорректировать виды НДПИ и акцизов с учетом текущей ситуации.

«Их расчет привязан к различным ценовым бенчмаркам в валюте. А параметры налогообложения определены при прежней ситуации, - рассказал Алексей Текслер и пояснил. - Для производителей, которые работают на внутренний рынок, от которых мы ждем сдерживания цен на металлопродукцию, формирующиеся суммы НДПИ и акцизов влияют на текущую рентабельность, прибыль. Поэтому мы просим рассмотреть возможность дополнительно настроить эти виды НДПИ и акцизов, исходя из сегодняшней ситуации».