ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад

Экономика
Сегодня, 16:11
Автор: 
Любовь Юрина

Аудитор Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверит финансово-хозяйственную деятельность АО «Областной аптечный склад».

Соответствующее поручение дал КСП губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Контрольно-счетной палате уточнили, что аудитор приступит к ревизии Областного аптечного с понедельника, шестого июля.

«В рамках мероприятия будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время», - отметили в КСП.

КСП еще не проводила проверку ОАС более пяти лет, в этом году учреждение проверяло региональное управление Роспотребнадзора (по обращениям о нарушении прав потребителей). По данным ЕГРЮЛ, учредителем Областного аптечного склада является министерство имущества Челябинской области.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Экономика
Сегодня, 13:42
Текслер: Запущенный государством пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным
Общество
Вчера, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
27.06.20 16:28
Алексей Текслер выступил с инициативами по служебному жилью для бюджетников и ставке по ипотеке
Культура
27.06.20 14:45
Алексей Текслер дал совет себе юному и всем молодым южноуральцам
Сегодня, 11:24
ВТБ разработал Путеводитель акционера
Вчера, 17:02
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Вчера, 12:24
В Челябинской области расширяют размеры помощи в рамках соцконтракта
Вчера, 12:12
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысячи клиентов во время пандемии
Вчера, 10:22
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
26.06.20 15:57
Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ
26.06.20 15:55
Магнитка увеличила бюджет
26.06.20 11:34
Текслер распорядился активнее информировать южноуральцах о льготной ипотеке
25.06.20 18:18
ВТБ запустил в Челябинске сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
25.06.20 14:42
В Челябинской области развиваются сельские агломерации
Общество
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Общество
Сегодня, 14:38
Жители Челябинска предлагают главе Курчатовского района убрать за ламой
Новости
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Сегодня, 17:10
Происшествия
В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером
Сегодня, 16:31
Федерация
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Сегодня, 16:30
Федерация
Пожизненное президентство: Кадыров сделал сенсационное заявление о Путине
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:56
Экономика
Челябинские организации за год заработали 50 миллионов рублей
Вчера, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Вчера, 12:12
Экономика
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысячи клиентов во время пандемии
Вчера, 10:22
Экономика
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
26.06.20 15:57
Экономика
Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ
Теги
Алексей Текслер
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика