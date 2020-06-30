Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад
Аудитор Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверит финансово-хозяйственную деятельность АО «Областной аптечный склад».
Соответствующее поручение дал КСП губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В Контрольно-счетной палате уточнили, что аудитор приступит к ревизии Областного аптечного с понедельника, шестого июля.
«В рамках мероприятия будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время», - отметили в КСП.
КСП еще не проводила проверку ОАС более пяти лет, в этом году учреждение проверяло региональное управление Роспотребнадзора (по обращениям о нарушении прав потребителей). По данным ЕГРЮЛ, учредителем Областного аптечного склада является министерство имущества Челябинской области.
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