Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с официальным визитом в Туркменистане, где провел серию рабочих встреч, презентовал экономический потенциал Южного Урала, обсудил расширение сотрудничества. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, а также необходимость укрепления деловых и культурных связей.

«Челябинская область - это крупный индустриально-аграрный регион России. Мы известны в мире как крупный металлургический, машиностроительный центр. Челябинская область - передовой регион в части продукции газовой отрасли: от современного оборудования для разведки и разработки месторождений до инжиниринга и нефтесервисных услуг, - отметил Алексей Текслер. - В целом наши предприятия обеспечивают технологиями и инновациями различные отрасли, включая поставку оборудования и сдачу готовых объектов под ключ».

Губернатор обозначил основные предложения по сотрудничеству:

- поставка труб для строительства газопровода «ТАПИ» и других проектов на территорию Туркменистана;

- поставка электроизоляторов, необходимой арматуры, а также опор для линий электропередачи;

- Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования, производству для любого промышленного предприятия, металлургического завода Туркменистана. «Мы знаем, такие планы существуют. Мы можем сделать проект, инжиниринг для любого производства: металлургического, машиностроительного, и, собственно, это одна из наших специализаций», — подчеркнул губернатор.

- поставка автомобилей марки «Урал» (регион готов увеличить поставки автомобилей под маркой «Урал» любого назначения. В прошлом году автозавод поставил потребителям в Туркменистане 56 единиц техники: дорожные самосвалы, строительная техника);

- поставка дорожной техники под маркой «ЧТЗ», «ДСТ-Урал» и др.;

- поставка металлургической, машиностроительной продукции;

-поставка сельскохозяйственных товаров (макаронных изделий, муки, круп, подсолнечного масла и многого другого).

«Мы заинтересованы в расширении по транспортному коридору и также участвуем в формировании новых связей в рамках проекта «Север-Юг». С учетом всего сказанного, большого интереса челябинских предприятий к сотрудничеству с партнерами из Туркменистана прошу согласовать визит бизнес-делегации Челябинской области в вашу страну. Помимо экономики, мы готовы предложить мероприятия культурной и гуманитарной направленности», — подытожил глава региона.

Также Алексей Текслер провел встречу c заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым по вопросам строительства, промышленности и энергетики. Стороны обсудили строительство металлургического завода, поставку оборудования для строительства ЛЭП кольцевой системы электропередачи в Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.

Глава региона встретился с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым. Стороны обсудили поставку строительной и нефтегазовой техники, а также трубной продукции.