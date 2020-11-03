Антимонопольщики проверят контракт администрации Челябинска с ГУФСИН

Челябинское УФАС России проводит проверку по контракту на благоустройство участка рядом с аэропортом на сумму 84 миллиона рублей. Он заключен между администрацией Челябинска и ГУФСИН без проведения конкурентных процедур.

Контракт на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт в рамках реализации мероприятий по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области между администрацией Челябинска и исправительной колонией №2 ГУФСИН по Челябинской области заключен на сумму порядка 84 миллионов рублей. Информация о возможном нарушении законодательства о контрактной системе при заключении данного контракта поступила в Челябинское УФАС России от правоохранительных органов.

«Закон о контрактной системе допускает заключение контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы, как с единственным поставщиком. Однако, указанное положение направлено на заключение контрактов в целях выполнения определенных работ для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. По мнению ведомства, выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе», - сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

Кроме того, в антимонопольную службу поступило обращение председателя Челябинского регионального отделения политической партии «РОДП «Яблоко» на предмет нарушения антимонопольного законодательства при заключении муниципальными заказчиками Челябинской области контрактов с ГУФСИН России по Челябинской области. Речь идет о 65 контрактах с 2017 года по 2020 год на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 миллиона рублей. Заявитель сообщает, что для исполнения данных контрактов привлекались третьи лица. По мнению председателя данной партии, действия заказчика по заключению контрактов с единственным поставщиком могут указывать на умышленное ограничение конкуренции путем «обхода» конкурентных процедур.