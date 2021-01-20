Южноуральцы остались без медалей домашнего мемориала по прыжкам в высоту и с шестом

Прокуратура Челябинска начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой жители в мороз остались без тепла

Безруков заявил о начале проверки по факту захламления пруда и леса в Катав-Ивановске

«Ариант» произвел более 90 миллионов бутылок вина и реализовал свыше 92 тонн мясной продукции

Группа компаний «Ариант» (Челябинская область) по итогам 2020 года остается неизменным лидером на винодельческом рынке страны.

Объем производства «Кубань-Вино» составил 65,352 миллиона бутылок вина, «ЦПИ-Ариант» - 26,297 миллиона.

В связи с пандемией коронавируса компания оптимизировала бизнес-процессы и выпустила алкогольную продукцию объемом, соответствующим потребительскому спросу (в 2019 ГК «Ариант» было произведено 106 миллиона бутылок вина).

Валовый сбор винограда агрофирмой «Южная» (также входит в состав группы компаний «Ариант») по итогам ушедшего года составил 68 тысяч 187 тонн с урожайной площади шесть тысяч 433 гектара, что значительно превышает средние показатели как по региону, так и по всей России.

В 2020 году агрофирма «Южная» продолжила реализацию программы создания новых виноградников. Ввиду интенсивных закладок в предыдущие годы и достижения запланированного уровня площадей программа посадки виноградников составила 369 гектара. В 2021 году запланировано посадить около 600 гектаров.

Общая площадь виноградников агрофирмы сегодня составляет восемь тысяч 133 гектара. В планах группы компаний «Ариант» в течение нескольких лет увеличить площадь до десяти тысяч гектаров.

В питомнике агрофирмы «Южная» по итогам года произведено более трех миллионов саженцев и около двух миллионов прививок. По производительной мощности и инновационности комплексу нет равных как в России, так и в странах СНГ. Посадочный материал реализуется по всей стране.

Агрофирма «Ариант», вошедшая в группу компаний в прошлом году, реализовала 92 тысячи 145 тонн мясной продукции, тем самым увеличив производство на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом. Сегодня она продолжает оставаться ведущим в Уральском федеральном округе мясным производителем.

Уникальность агрофирмы заключается в принципе замкнутого цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети современных фирменных магазинов.

«В целом прошедший год для компании характеризовался укреплением рыночных позиций, ростом партнерской базы, расширением ассортимента. Повышенное внимание традиционно уделялось качеству выпускаемой продукции. Для того, чтобы предлагать рынку современные конкурентные решения, одной из главных задач в 2020 году было развитие и модернизация производства. Мы нарастили мощности по переработке и хранению виноматериалов, автоматизировали и цифровизировали все основные производственные процессы», - прокомментировал управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

В 2020 компания реализовала один из значимых инвестиционных проектов – открытие в Краснодарском крае Центра энологии Chateau Tamagne. Мощный винодельческий центр и уникальный туристический объект отражает новый вектор развития компании, берущей курс на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей и формирование культуры пития в стране. Объем инвестиций в проект составил два с половиной миллиарда рублей.

В планах на этот год - запуск еще одного масштабного туристического комплекса в Анапе.