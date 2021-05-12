12.05.2021
Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
12.05.2021
В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра
12.05.2021
В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников
12.05.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
12.05.2021
СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
12.05.2021
Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск
Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск
11.05.2021
Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
30.04.2021
Челябинцы во главе с Владовым критикуют результаты благоустройства территории аэропорта
22.04.2021
Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
16.04.2021
Счетная палата России выявила излишние расходы при реконструкции аэропорта Челябинска
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021