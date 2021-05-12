Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Авиакомпания NordStar совершила первый полет из Норильска в Челябинск и обратно. Авиапассажиры будут летать на самолете Boeing 737-800, сообщила ведущий менеджер АО «АК «НордСтар» Алеся Грозная.

Первый рейс был выполнен во вторник, 11 мая.

«Новые прямые рейсы авиакомпании NordStar по маршруту Норильск – Челябинск будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по вторникам, - рассказала Алеся Грозная. - Вылет из аэропорта Норильска в 13:00 по местному времени, прибытие в аэропорт назначения в 14:20. Обратно из Челябинска в Норильск можно будет улететь по средам. Вылет в 1:25, прибытие в северный город в 6:45 по местному времени. Время в полете составит 3 часа 20 минут».

Кроме того, авиакомпания NordStar с 11 мая запустила прямые рейсы Челябинск – Краснодар – Челябинск. Перелеты будут выполняться по вторникам.

«Вылет из Челябинска на юг России в 16:05 по местному времени, прибытие в Краснодар в 17.35. Время в пути составит 3,5 часа. Обратный рейс из Краснодара по вторникам в 19:00, прибытие в Челябинск – в 00:05 среды», - подытожила Алеся Грозная.