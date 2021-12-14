билайн дает скидку 30% на тариф «Твое решение»

14.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря
14.12.2021
В Челябинске недострой в Ленинском районе продан на торгах за почти 18,5 миллиона рублей
14.12.2021
Сергей Миронов: Вакцинация несовершеннолетних должна быть добровольной
14.12.2021
Миасские депутаты приняли бюджет
14.12.2021
В Детской филармонии состоится премьера праздничного спектакля «Снежинотки»
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
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Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021