билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

20.09.2022
Власти Советского района уже готовятся к благоустройству нового участка Свободы
20.09.2022
В Челябинске фрезеруют дорогу на Братьев Кашириных, водители терпят временные неудобства
20.09.2022
Письма солдатам от школьников и гуманитарный груз доставил в Ясиноватую депутат Заксобрания
20.09.2022
Ради новой дороги: в Челябинске закрывают подъезд к 51-й школе
20.09.2022
Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев
20.09.2022
Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
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16.01.2019
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Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65" при покупке смартфонов Samsung Galaxy
19.11.2018
«Безумные дни» в Билайн: скидки для абонентов всех операторов
31.10.2018
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Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022