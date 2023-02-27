билайн в Челябинской области продолжает внедрять новые технологические решения

билайн подвел итоги развития сети в 2022 году: компания продолжила модернизацию технической инфраструктуры и подготовила ее для запуска сразу двух новых сервисов.

Первый из них - технология VoLTE (Voice over LTE)*– голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

Для увеличения надежности сети на всей территории Челябинской области оператор запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)**. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий.

С конца января этого года данные технологии уже работают на сети билайн на всей территории Челябинской области.

В 2022-м году оператор планомерно улучшал пропускную способность на существующих стыках с магистральными линиями связи и увеличивал количество таких участков, что позволило повысить надежность и скорости интернет-доступа. Например, были расширены стыки в Челябинске, Миассе и Златоусте, а также реализованы новые оптические соединения в Снежинске и Троицке. Проведенные работы позволили клиентам еще более качественно использовать возможности интернет-сервисов, учитывая меняющиеся интересы и тренды потребления интернета.

Стоит отметить, что в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% стали чаще смотреть онлайн-видео, на 18% – слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправить аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

«Интернет и сотовая связь стали неотъемлемыми элементами нашей жизни. И растущая динамика цифрового потребления жителей области – почти 25% год к году – это подтверждает. Модернизация сети и расширение пропускной способности стыков с магистральными каналами, подготовка инфраструктуры и запуск сразу двух технологий VoLTE и VoWiFi – все эти улучшения позволяют обеспечить доставку трафика с минимальными задержками. Для наших клиентов это означает быструю загрузку страниц и стабильный доступ к необходимым мобильным сервисам, просмотр видео в высоком разрешении и без зависаний», – комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

* VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** VoLTE - голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru