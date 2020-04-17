«Бизнес-Барометр Страны»: первые итоги

Опрос Торгово-промышленной палаты России показал, что 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку.

Чтобы оценить весь масштаб проблем, с которыми столкнулся бизнес из-за пандемии коронавируса, несколько дней назад в ТПП РФ стартовал Всероссийский оперативный опрос предпринимателей. На сегодняшний день участие в нем приняли 24 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Первые результаты опроса показали, что почти 50% предпринимателей не могут воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса. При этом остановить свою деятельность вынуждены 46% предприятий, которые не имеют возможности полноценно работать.

В настоящее время 41% из всех опрошенных респондентов всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 48% заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь.

Острым вопросом для бизнеса является тема арендных платежей: 58% предпринимателей заявили о невозможности совершить оплату аренды. Более 47% предпринимателей отметили, что не имеют технической возможности для организации работы в удаленном режиме.

По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии.

Бизнесмены считают, что озвученные президентом РФ 15 апреля меры поддержки "существенно упростят жизнь предпринимателям". В частности, они выделяют механизм прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства.

Напомним, что Всероссийский оперативный опрос предпринимателей «Бизнес-Барометр Страны» продолжается. Полученные результаты будут формироваться в единый сводный документ анализа и предложений от бизнеса, и еженедельно направляться в Правительство Российской Федерации.

Пройти опрос можно здесь

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