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Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов

Экономика
Сегодня, 10:37

По инициативе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в окончательном чтении приняли закон «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, документ сможет реально помочь региональному бизнесу в условиях кризиса. Поскольку единообразной практики регулирования размещения ларьков, киосков и павильонов в муниципалитетах не сложилось, а федерального регулирования так и не появилось, ситуация порождала постоянные конфликты, судебные споры и напряженность в предпринимательском сообществе. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «направлен на стимулирование инвестиционной активности торговых предприятий в объекты нестационарной торговли». Закон устанавливает единое правовое регулирование порядка предоставления предпринимателям права на размещения НТО без предоставления земельного участка; заключение договоров о размещении НТО на торгах и без проведения торгов; основания для отказа в размещении НТО, проведения аукциона, возврата заявления на размещение объекта; размер ежемесячной платы; порядок организации и проведения аукциона; порядок заключения договора без проведения торгов.

По словам Александра Гончарова, подготовка документа шла на протяжении пяти лет. Утвержденная сбалансированная версия закона максимально учитывает мнения всех заинтересованных сторон. Документ установит единые правила размещение НТО для всего Южного Урала и исключит произвол чиновников на местах.

По оценкам Ассоциации малоформатной торговли, на территории Челябинской области в торговле посредством НТО, а также в их обслуживании занято свыше  20 тысяч человек. Только в Челябинске официально действуют более двух с половиной тысяч НТО, а  их общее количество вместе с нелегальными павильонами превышает шесть тысяч.

 

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