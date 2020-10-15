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Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных

Экономика
Сегодня, 16:03
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Более 100 тысяч жителей Челябинской области перешли на наиболее экологичный способ получения счетов за коммунальные услуги – электронные квитанции. Это первый этап проекта Челябинского отделения Сбербанка «Зеленый Меморандум», направленного на снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение экологичных практик в бизнес-процессы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, информация в цифровой и бумажной квитанции идентична, и они имеют одинаковую юридическую силу. Электронная квитанция приходит потребителю быстрее - в день формирования счета на оплату. Ее можно просмотреть, распечатать и оплатить в любое удобное время.

«Сбербанк уделяет большое внимание «зеленым» проектам. Сейчас банк разрабатывает банковские продукты с особыми условиями для экологичных клиентов. Мы сами постепенно отказываемся не только от бумажного документооборота, но и от использования плохо разлагаемого пластика в банковских картах, переходим к раздельному сбору мусора. В рамках «Зеленого Меморандума» мы поставили перед собой цель к концу года увеличить количество электронных квитанций до двух миллионов. Это тонны бумаги, а значит - сотни спасенных деревьев. Уже сегодня нас поддержали 17 партнеров, но мы не останавливаемся. Важно, чтобы о проекте узнали как можно больше жителей города и области», - отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, сегодня все приходят к пониманию, как важно бережно относиться к природе, к ее богатствам. «Проект, над которым сейчас идёт работа, многогранен: это и сбережение зелёного щита Южного Урала, и внедрение в наш быт современных технологий, и формирование у граждан экологического, ответственного сознания, которое постепенно должно стать нормой нашей жизни», - подчеркнул Сергей Лихачев.

Напомним, «Зеленый Меморандум» подписан в июне этого года. Это документ, регламентирующий сотрудничество в направлении экологичных практик, инициатором создания которого выступило Челябинское отделение Сбербанка. Его участниками стали семнадцать региональных организаций и ведомств. Среди них — министерство экологии Челябинской области, Сбербанк и крупнейшие региональные операторы по обращению с ТКО, вузы и поставщики коммунальных услуг.

 

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