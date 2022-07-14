14.07.2022
Прокуратура обязала минздрав обеспечить лекарствами больного ребенка в Челябинске
14.07.2022
Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности
14.07.2022
В трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района пройдут масштабные ремонты
14.07.2022
Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями
14.07.2022
Сергей Миронов: Поддержка ветеранов - принципиальная задача!
14.07.2022
Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий
Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить
12.11.2021
В период нерабочих дней челябинские предприниматели перешли на умную рекламу
09.11.2021
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
23.09.2021
Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска
26.11.2020
Для тех, кто на удаленке: в Челябинской области запустили сверхскоростной интернет
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022