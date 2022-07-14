Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить

Жители сразу нескольких микрорайонов Челябинска впервые получили доступ к домашним сервисам МТС, в том числе интернету на скорости в пять раз превышающие стандартные скорости. Такое улучшение позволит южноуральцам с комфортом пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время и скачивать «тяжелый» контент за секунды.

Так, МТС впервые подключила высокоскоростной домашний интернет и телевидение для жителей ЖХ «Манхэттен», а также открыла доступ к сети новым домам в Чурилово – по улицам Эльтонская 2-я, Трашутина, Зальцмана и Сергея Герасимова; в Ньютоне – по улицам Татищева и Академика Макеева; а также в Вишневой горке – по улицам Изумрудная, Олимпийская и Вишневая аллея.

Дополнительно МТС провела модернизацию существующей сети фиксированной связи в домах Челябинска, которая позволит увеличить скорости домашнего интернета до 500 Мбит/с для жителей Курчатовского района – улиц Ворошилова и Молодогвардейцев; Советского района – улиц Доватора и Овчинникова, Ленинского района – улиц Тухачевского и Южный Бульвар; ЧМЗ – улиц Дягтерёва, ш. Металлургов, Молодежная, 60-летия Октября и Коммунистическая.